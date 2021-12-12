Diyarbakır'da "Deri" adlı tiyatro oyunu izleyici ile buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (DBŞT) yeni oyunu "Deri", izleyici ile buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir Tiyatrolarının yeni oyunu "Deri" prömiyer yaptı.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen prömiyere tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

İzleyiciden büyük beğeni toplayan oyun Feqiye Teyran Kültür Sanat Sezonu boyunca ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacak.

Umut Yılmazer'in yazdığı, Erdal Ayna ve Ayşe Taylan'ın oynadığı Kürtçe oyunun Genel Sanat Yönetmenliğini Handan Ekici, yönetmenliğini ise İbrahim Kaçmaz yaptı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

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