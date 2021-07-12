Diyarbakır'da Bilgi Evleri'nde eğitim gören öğrencilere akran baskısı ve bağımlılıkla ilgili seminer verildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi Evleri'nde eğitim gören öğrencilerin daha başarılı olmalarını sağlamak amacıyla temel dersler dışında seminer programları da düzenliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi Evleri'nde eğitim gören öğrencilerin daha başarılı olmalarını sağlamak amacıyla temel dersler dışında seminer programları da düzenliyor.???????

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen seminerde öğrencilere, akranların birbiri üzerinde kurdukları baskı ve nedenleriyle ilgili bilgiler veren rehber öğretmenler, istekleri dışında çeşitli aktivitelere katılmaya zorlanan bireylerin genç, yetişkinlik dönemlerinde yaşayacakları zorlukları aktardı.

Bağımlılık türleriyle ilgili bilgilendirmenin de yapıldığı seminerde rehber öğretmenler öğrencilerin merak ettikleri soruları da cevapladı.

???????Seminer, akran baskısı ve bağımlılıkları anlatan kısa filmlerin öğrencilere izletilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin