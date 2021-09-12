Diyarbakır'da atılan 'havai fişek' yangın çıkardı - Haberler
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Diyarbakır'da atılan 'havai fişek' yangın çıkardı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Haberler | Güncel
Diyarbakır'da atılan 'havai fişek' yangın çıkardı

DİYARBAKIR'ın merkez Kayapınar ilçesinde bina ve çay bahçelerine yakın boş bir arazide havai fişek atılması sonucu kuru otlar yandı.

DİYARBAKIR'ın merkez Kayapınar ilçesinde bina ve çay bahçelerine yakın boş bir arazide havai fişek atılması sonucu kuru otlar yandı. Kısa sürede büyüyen ve paniğe neden olan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde saat 20.00 sıralarında boş bir araziye atılan havai fişek yangına neden oldu. Arazideki kuru otların tutuşması sonucu kısa sürede büyüyen yangın, çevrede panik yarattı. Yangına yakın bir kafede oturan vatandaşlar da araçlarını yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Bazı vatandaşlar ise yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri söndürdü.Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


Diyarbakır'da atılan 'havai fişek' yangın çıkardı

Diyarbakır'da atılan 'havai fişek' yangın çıkardı

Diyarbakır'da atılan 'havai fişek' yangın çıkardı

Diyarbakır'da atılan 'havai fişek' yangın çıkardı

Diyarbakır'da atılan 'havai fişek' yangın çıkardı

Diyarbakır'da atılan 'havai fişek' yangın çıkardı

Diyarbakır'da atılan 'havai fişek' yangın çıkardı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Diyarbakır'da atılan 'havai fişek' yangın çıkardı - Haberler
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