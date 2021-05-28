Diyarbakır'da "Ashab-ı Kehf Uyanış" etkinliği düzenlendi
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Diyarbakır'da "Ashab-ı Kehf Uyanış" etkinliği düzenlendi

Diyarbakır'da 'Ashab-ı Kehf Uyanış' etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Ashab-ı Kehf olayının yaşandığı yer olduğuna inanılan mağaranın bulunduğu bölgede "Ashab-ı Kehf Uyanış" etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Ashab-ı Kehf olayının yaşandığı yer olduğuna inanılan mağaranın bulunduğu bölgede "Ashab-ı Kehf Uyanış" etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince ilçeye bağlı Duru köyünün dağlık alanında düzenlenen program, Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Münir Karaloğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın fethi ile Ashab-ı Kehf'in uyanışının aynı haftada olmasını "ilahi bir hikmet" şeklinde değerlendirdi.

Fethin, İslam'a, imana, hakikate uyanışın zaferi olduğunu anlatan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Onun için fetih ve uyanışın peş peşe olması bizim için bir mucizedir. Bundan sonra Diyarbakır ve Liceliler olarak ecdatların uyanışını andığımız gibi inşallah uyurların uyanışını kutlamaya devam edeceğiz. 7 mümin genç putperestliğe karşı inancını korumak, savunmak ve muhafaza etmek üzere mağaraya sığınıyor. Zulme, fitne ve bozgunculuğa karşı bir mücadele var. Oradan bizim dersler çıkarmamız lazım."

Daha önce bölgede incelemelerde bulduğunu ifade eden Karaloğlu, burada vatandaşların abdest alma, namaz kılma ve dinlenme ihtiyacı tespitlerinin ardından yaptıkları çalışmaları bugüne yetiştirdiklerini belirtti.

Vali Karaloğlu, "Burası artık 12 ay ziyarete açık olacak. Burada personel görevlendirilecek ve her taraf tertemiz olacak. Gelen misafirler ihtiyaçlarını giderecek tesisler de bulabilecek. Halkımızın tarihinde, şuurunda var olduğu şekliyle inancını, kültürünü ve tarihini yaşaması konusunda faaliyetlerimiz ve etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker ise kentin daha iyi anlatılması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnsanlığın ilk yerleşim yeri bu topraklardır. Arkeolojik çalışmalar da bunu söylüyor. Putperest Roma İmparatorluğu'na karşı mücadele veren Ashab-ı Kehf bizim için bir semboldür. Manevi hazinemizi teşkil eden bütün bu varlıklar son 40 yılda hep toplumdan uzak kaldı. Çünkü tek gündem maddemiz vardı. Diyarbakır denilince insanlar hep terörü, gözyaşını ve karanlık zamanları hatırlıyordu. Bugün ise Ashab-ı Kehf'in eteklerinde hep beraber bulunuyoruz."

Daha sonra, protokol üyeleri mağarayı gezdi.

Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi, Ashab-ı Kehf'in önemi hakkında bilgi verdi. İlahi ve ezgilerin de seslendirildiği etkinlik, cuma namazının kılınmasının ardından sona erdi.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve vatandaşlar katıldı.

Eshab-ı Kehf olayı

Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde de yer alan ve 7 inançlı gencin köpekleriyle sığındıkları mağarada 300 yıl uyuduktan sonra uyandıklarının anlatıldığı olayın, İzmir Efes ile Mersin'in Tarsus, Kahramanmaraş'ın Afşin ve Diyarbakır'ın Lice ilçelerinde yaşandığına dair farklı inanışlar bulunuyor.

Lice'nin Duru köyündeki dağlık alanda bulunan mağaranın Eshab-ı Kehf olayının yaşandığı yer olduğuna inanan yöre insanı, her yıl mayısın son haftasında bölgeye akın ediyor. Çevre il ve ilçelerden köye gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, yaklaşık 3 kilometrelik kayalık ve dik yokuşu tırmanarak mağaraya ulaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan

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Diyarbakır'da "Ashab-ı Kehf Uyanış" etkinliği düzenlendi - Haberler
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