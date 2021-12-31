Diyarbakır'da arkadan çarpan otomobil savruldu: 4 yaralı

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde aynı istikamette seyir halinde olan otomobillerden biri arkadan çarptı, araçlar savruldu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çınar ilçesi Diyarbakır istikameti Beşpınar Mahallesinde meydana geldi. edinilen bilgilere göre, 34 NC 1975 plakalı Audi model otomobil ile 01BHN 52 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halindeyken otomobillerden birinin arkadan çarpmasıyla araçlar savruldu. Kazada 4 kişi yaralandı. Seyir halindeki araçların durup haber vermesiyle 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR