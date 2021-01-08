Akraba iki ailenin arazi kavgasında kan aktı: 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'da akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralanırken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'daki olay, Sur ilçesi Yenievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önce arazi anlaşmazlığı olan akraba iki aile tarlada karşılaşmaları sonucu tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay silahlı kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri köye giriş çıkışları kapatırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı