Diyarbakır'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Diyarbakır'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

12.01.2021 19:17 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:38

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'daki korkunç kaza, Ergani-Dicle karayolunda meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen Dicle istikametinden Ergani istikametine ilerleyen araç ile karşı yönden gelen araç kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerin olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

1 ÖLÜ, 5 YARALI

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden şahıs ise, otopsi işlemlerinin yapılması için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da feci kaza! İki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FIRAT KINIK

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