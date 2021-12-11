Diyarbakır'da anne ve babaların evlat nöbeti 832'inci gününde devam ediyor - Haberler
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Diyarbakır'da anne ve babaların evlat nöbeti 832'inci gününde devam ediyor

Diyarbakır'da anne ve babaların evlat nöbeti 832'inci gününde devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 832'inci gününde de devam ediyor.

DİYARBAKIR (İHA) - Çocukları terör örgütü Pkk tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP Diyarbakır il başkanlığı önündeki evlat nöbeti 832'inci gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 832'inci gününe girdi. Bir sabah oğlunun dışarı çıkıp bir daha da geri dönmediğini, oğlu Aziz Demir'in HDP tarafından kaçırıldığını söyleyen evlat nöbetindeki anne Güzide Demir, "3 senedir oğlumdan haber alamıyorum HDP oğlumu dağa kaçırdı. Ben oğlumu almadan davamdan vazgeçmem, çocuklarımızı HDP'den istiyoruz" dedi.

Oğluna seslenen yüreği yanık anne Demir "Oğlum Aziz gel teslim ol, devlete sığın, senin yerin orası değil evindir. Gel devletimize teslim ol oğlum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da anne ve babaların evlat nöbeti 832'inci gününde devam ediyor

Diyarbakır'da anne ve babaların evlat nöbeti 832'inci gününde devam ediyor

Diyarbakır'da anne ve babaların evlat nöbeti 832'inci gününde devam ediyor

Diyarbakır'da anne ve babaların evlat nöbeti 832'inci gününde devam ediyor

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