DİYARBAKIR'DA AMATÖR LİG MAÇINDA KAVGA 4 YARALI - Haberler

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DİYARBAKIR'DA AMATÖR LİG MAÇINDA KAVGA 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BÖLGESEL Amatör Lig'deki Diyarbakırspor ile Bağlar Belediyespor maçı sonrası tribünde Diyarbakırspor taraftarları arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - BÖLGESEL Amatör Lig'deki Diyarbakırspor ile Bağlar Belediyespor maçı sonrası tribünde Diyarbakırspor taraftarları arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Diyarbakırspor, aynı kentin takımı Bağlar Belediyespor'u Seyrantepe Spor Tesisleri'nde ağırladı. İlk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanan maçın ikinci yarısında fileler, 4 golle havalandı. 2-2 berabere biten maçın ardından Diyarbakırspor taraftarları tribünde kavga etti. Futbolcular soyunma odalarına yönlendirilirken, bazı taraftarlar pet şişe fırlattı. Polisin araya girmesiyle kavga sona ererken, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Her iki takım da yaklaşık 1 saat sonra yoğun güvenlik önlemleri altında stadyumdan ayrıldı.

DİYARBAKIR'DA AMATÖR LİG MAÇINDA KAVGA 4 YARALI

DİYARBAKIR'DA AMATÖR LİG MAÇINDA KAVGA 4 YARALI

DİYARBAKIR'DA AMATÖR LİG MAÇINDA KAVGA 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Diyarbakırspor, Amatör Lig, Bağlar, kavga, Güncel, Haberler

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