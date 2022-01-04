28 ayrı suç dosyası olan şahıs yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

28 ayrı suç dosyası olan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

28 ayrı suç dosyası olan şahıs yakalandı Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2017 yılından beri araması ve 28 ayrı suç dosyası olan şüpheliyi yakaladı.

DİYARBAKIR (İHA) - 28 ayrı suç dosyası olan şahıs yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2017 yılından beri araması ve 28 ayrı suç dosyası olan şüpheliyi yakaladı.

Diyarbakır Valiliğinde yapılan açıklamada, aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında, yapılan titiz çalışmalar sonucunda, hakkında 3'ü "dolandırıcılık" ve 10'u "resmi belgede sahtecilik" suçlarından olmak üzere toplam 28 ayrı suç dosyası olan ve 2017 yılından itibaren aranma kaydı bulunan R.B. isimli şahsın yakalandığını bildirdi. Açıklamada, Çermik ilçesi Aynalı Mahallesinde icra edilen operasyon sonucunda yakalanan şahıs hakkında soruşturma başlatıldığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmekte olduğu belirtildi.

28 ayrı suç dosyası olan şahıs yakalandı

28 ayrı suç dosyası olan şahıs yakalandı

28 ayrı suç dosyası olan şahıs yakalandı

28 ayrı suç dosyası olan şahıs yakalandı

Denizli bu çılgın genci konuşuyor! Aşkından ahırdaki 60 bin TL'lik samanlığı yakıp kül etti

Denizli bu çılgın genci konuşuyor! Aşkından ahırdaki 60 bin TL'lik samanlığı yakıp kül etti

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Turgut Tayuzak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title