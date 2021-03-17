Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu
Diyarbakır'da 2 çocuk annesi Gülşah K.'den haber alamayan yakınları durumu apartman görevlisine bildirdi. Binaya giren görevli 38 yaşındaki Gülşah K.'yı mutfakta boğazına sarılı yazmayla ölü olarak buldu. Yakınları kadının ölüm haberini alınca sinir krizi geçirirken, Gülşah K.'nin 3 aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.
Olay, öğle saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki 7 katlı apartmanda meydana geldi. Bina girişinin üst katında oturan, evli ve 2 çocuk annesi Gülşah K.'den bir süre haber alamayan yakınları, evine geldi.
AÇAN OLMAYINCA KADININ EŞİNE HABER VERİLDİ
Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca yakınları, Gülşah K.'nin eşi N.K.'ye haber verdi. Çocuklarının dışarıda olduğunu öğrenen N.K., apartman görevlisi H.K.'yi arayarak, evine girmesi istedi.
CANSIZ BEDENİ BOĞAZINA SARILI YAZMAYLA BULUNDU
Merdivenle balkondan içeri giren bina görevlisi, Gülşah K.'yi mutfakta boğazına sarılı yazmayla hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Gülşah K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yakınları, Gülşah K.'nin ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Gülşah K.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri, Gülşah K.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Gülşah K.'nin, yaklaşık 3 aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.