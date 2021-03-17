Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu

17.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:19

Diyarbakır'da 2 çocuk annesi Gülşah K.'den haber alamayan yakınları durumu apartman görevlisine bildirdi. Binaya giren görevli 38 yaşındaki Gülşah K.'yı mutfakta boğazına sarılı yazmayla ölü olarak buldu. Yakınları kadının ölüm haberini alınca sinir krizi geçirirken, Gülşah K.'nin 3 aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki 7 katlı apartmanda meydana geldi. Bina girişinin üst katında oturan, evli ve 2 çocuk annesi Gülşah K.'den bir süre haber alamayan yakınları, evine geldi.

AÇAN OLMAYINCA KADININ EŞİNE HABER VERİLDİ

Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca yakınları, Gülşah K.'nin eşi N.K.'ye haber verdi. Çocuklarının dışarıda olduğunu öğrenen N.K., apartman görevlisi H.K.'yi arayarak, evine girmesi istedi.

CANSIZ BEDENİ BOĞAZINA SARILI YAZMAYLA BULUNDU

Merdivenle balkondan içeri giren bina görevlisi, Gülşah K.'yi mutfakta boğazına sarılı yazmayla hareketsiz yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Gülşah K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakınları, Gülşah K.'nin ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Gülşah K.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri, Gülşah K.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Gülşah K.'nin, yaklaşık 3 aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu
Haber Yorumları (1)
AYŞE: Kadın kendini öldürmüş , çok var böyle bir anlık psikolojiyle farklı şeyler yapan , üzücü durum
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Nükhet Duru Deniz Çakır Ayşegül Çınar
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 19:20:21. #1.15#
title