Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu

Diyarbakır'da 2 çocuk annesi Gülşah K.'den haber alamayan yakınları durumu apartman görevlisine bildirdi. Binaya giren görevli 38 yaşındaki Gülşah K.'yı mutfakta boğazına sarılı yazmayla ölü olarak buldu. Yakınları kadının ölüm haberini alınca sinir krizi geçirirken, Gülşah K.'nin 3 aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.