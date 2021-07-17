Diyarbakır'da 143 adet sikke ele geçirildi
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Diyarbakır'da 143 adet sikke ele geçirildi

Diyarbakır'da 143 adet sikke ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da Roma Dönemi'ne ait 143 adet tarihi sikkeyi 85 bin lira karşılığında satmaya çalışan 4 kişi yakalandı.

Diyarbakır'da Roma Dönemi'ne ait 143 adet tarihi sikkeyi 85 bin lira karşılığında satmaya çalışan 4 kişi yakalandı.

Olayla ilgili olarak Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Bismil ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 85 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edilmiştir. Şüpheliler, Bismil Üçtepe Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmışlardır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 143 adet Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen sikke tarihi eser ele geçirilmiştir. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır'da 143 adet sikke ele geçirildi
Diyarbakır'da 143 adet sikke ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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