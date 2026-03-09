Haberler

Diyarbakır'da 13 yıldır cinayet ve çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalandı

Diyarbakır'da 13 yıldır cinayet ve çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalandı
Diyarbakır'da 13 yıldır cinayetten aranan ve 8 ayrı suçtan kaydı bulunan şahıs, JASAT tarafından yakalanarak tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, çalışmalar sonucunda 'kasten öldürme' suçundan 13 yıldır aranan ve hakkında 'silahlı tehdit', 'uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'yasa dışı ekim, 6136 SKM', 'gümrük kaçakçılığı ve hakaret' suçlarından olmak üzere 8 ayrı suç kaydı bulunan N.Ş.'nin Lice ilçesinde Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından icra edilen operasyon neticesinde yakalandığı kaydedildi. Şahsın adli makamlarca tutuklandığı bildirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
