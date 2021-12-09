Diyarbakır'da 12 ayrı suç dosyası, 49 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı - Haberler
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Diyarbakır'da 12 ayrı suç dosyası, 49 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da 12 ayrı suç dosyası, 49 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hakkında 12 ayrı dosya bulunan ve...

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da 12 ayrı suç dosyası, 49 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 'Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hakkında 12 ayrı dosya bulunan ve 49 yıl kesinleşmiş cezası olan M.Z.Ş. adli makamlarca tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 2009 yılından itibaren 'Kamu Hizmetine Tahsis Edilen Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan hakkında 12 ayrı dosya bulunan ve 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası mevcut M.Z.Ş.'nin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Ergani ilçesi Namık Kemal Mahallesinde bulunan bir adrese geleceğinin öğrenilmesi üzerine icra edilen operasyon sonucunda yakalanarak, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı, halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.

Diyarbakır'da 12 ayrı suç dosyası, 49 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da 12 ayrı suç dosyası, 49 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şüpheli yakalandı

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İhlas Haber Ajansı / Hasan Dayan - Son Dakika Haberleri

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