Diyarbakır'da 11 yaşındaki kızın şüpheli ölümü! Cansız bedeni elbise dolabına asıl halde bulundu
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Diyarbakır'da 11 yaşındaki kızın şüpheli ölümü! Cansız bedeni elbise dolabına asıl halde bulundu

01.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:58

Diyarbakır'da 11 yaşındaki kız çocuğunun, evde annesine ait yazmayı elbise dolabına bağlayarak intihar ettiği öne sürüldü. Genç kızın ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, dün Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 11 yaşındaki H.Ö., gün içerisinde annesi çamaşırları asarken odasına gitti.

KIZIN CANSIZ BEDENİNİ ELBİSE DOLABINA ASILI HALDE BULDU

Annesi, kızının bilgisayarla uğraştığını düşünerek işlerini yapmaya devam etti. Bir müddet kızından ses alamayan anne, odaya girdiğinde kızının cansız bedenini elbise dolabına asılı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede H.Ö'nün hayatını kaybettiğini belirlendi.

POLİS İNTİHARI ŞÜPHELİ BULDU

H.Ö'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere ambulansla Adli Tıp Morguna kaldırılırken, intiharı şüpheli bulan polis ekipleri, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

Diyarbakır'da 11 yaşındaki kızın şüpheli ölümü! Cansız bedeni elbise dolabına asıl halde bulundu
Diyarbakır'da 11 yaşındaki kızın şüpheli ölümü! Cansız bedeni elbise dolabına asıl halde bulundu
Diyarbakır'da 11 yaşındaki kızın şüpheli ölümü! Cansız bedeni elbise dolabına asıl halde bulundu
Diyarbakır'da 11 yaşındaki kızın şüpheli ölümü! Cansız bedeni elbise dolabına asıl halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

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