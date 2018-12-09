Diyarbakır Çocukların Tehlikeli Yolculuğu

Çocukların tehlikeli yolculuğu

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da kamyonetin arkasındaki meyve kasalarının üzerinde yolculuk yapan 2 çocuğun şakalaşarak yaptıkları tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamyonetin arkasındaki yazılar ise izleyenleri gülümsetti.

Merkez Bağlar ilçesi Hatboyu Caddesi üzerinde seyir halindeki kamyonetin kasasına sonradan binen 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu, görenleri şaşırttı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, çocukların, kamyonette yüklü boş meyve kasaları üzerine oturarak, şakalaştığı görüldü. Çocuklardan birinin meyve kasalarının üzerine atladığı görülürken, kamyonetin arka kapısında ise 'Sana gelmediğim gün sanayiye gitigim gündür gülüm' yazısı, görenleri tebessüm ettirdi.

FOTOĞRAFLI

DHA-Genel - Türkiye-Diyarbakır/ Merkez - Canan ALTINTAŞ

(Tür: Yurt)