Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Bismil'de tiyatro oyunu sahnelendi
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Bismil'de tiyatro oyunu sahnelendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Bismil'de tiyatro oyunu sahnelendi
Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz - Haberler | Güncel

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Bismil ilçesinde tiyatro oyunu sahnelendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Bismil ilçesinde tiyatro oyunu sahnelendi.

Sosyal İşler Daire Başkanlığınca uygulanan "Köşe bucak sanat doyacak" etkinlikleri kapsamında ilçede çocuklar için "Sihirli Anahtar" adlı çocuk oyunu sahnelendi.

Birgül Yeşiloğlu Güler'in yazdığı Erdal Ayna'nın yönetmenliğini yaptığı tiyatro oyunu iki ayrı seans halinde ilçe otogarında çocuklarla buluştu. Oyunu ilgiyle takip eden çocuklar keyifli saatler geçirdi.

Çocuklar ve aileleri etkinlik için belediyeye teşekkür etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Bismil'de tiyatro oyunu sahnelendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Bismil'de tiyatro oyunu sahnelendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Bismil'de tiyatro oyunu sahnelendi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Bismil'de tiyatro oyunu sahnelendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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