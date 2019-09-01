Diyarbakır annesinin hdp önünde eylem yaptığı gence ev hapsi

Diyarbakır annesinin hdp önünde eylem yaptığı gence ev hapsi

Annesinin HDP önünde eylem yaptığı gence ev hapsi (2)HACİRE AKAR OĞLUMA KAVUŞTUM, MUTLUYUMEv hapsi verilen oğlu Mehmet Akar ile birlikte adliyeden çıkan Hacire Akar, Oğluma kavuştum, mutluyum. Bu dert bitti dedi.

01.09.2019 17:46
Diyarbakır annesinin hdp önünde eylem yaptığı gence ev hapsi

Annesinin HDP önünde eylem yaptığı gence ev hapsi (2)

HACİRE AKAR OĞLUMA KAVUŞTUM, MUTLUYUM

Ev hapsi verilen oğlu Mehmet Akar ile birlikte adliyeden çıkan Hacire Akar, Oğluma kavuştum, mutluyum. Bu dert bitti dedi. Mehmet Akar ise adliye çıkışında herhangi bir açıklama yapmadı. Aile, Sur ilçesinin Soğanlı Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

Diyarbakır annesinin hdp önünde eylem yaptığı gence ev hapsi
Kaynak: DHA
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