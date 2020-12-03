Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor
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Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor

03.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 03.12.2020 15:46

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 458. gününde sürüyor.

Van'dan 9 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma Sancar için oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar, eyleme evlatlarına kavuşuncaya kadar devam edeceklerini söyledi.

9 yıldır kızından haber alamadığını belirten Sancar, "Kızımın hayalini çaldılar. Kızımın elimden kalem aldılar, silah verdiler. Benim kızım hayalleri okumaktı." ifadesini kullandı.

Sancar, teslim olması çağrısı yaptığı kızına, "Kızım, devlet güçlerine teslim ol. Senin elinden kalem alıp silah verdiler. Gel kızım onlar haindir, onların içinde kalma. Gel devletimize teslim ol." diye seslendi.

"Birlik olalım ve evlatlarımızı isteyelim"

Dağa 2015'te kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için Gaziantep'ten gelerek evlat nöbetine katılan anne Cennet Kabaklı ise oğlunun çok özlediğini dile getirdi.

Kabaklı, şunları kaydetti:

"Oğlumu HDP aldı, PKK'ya verdi. Ben evladımı istiyorum. HDP'nin parmağı var içinde. Ne istediler benim evladımdan? Buradan diğer illere de sesleniyorum. Çocukları kaçırılan annelere, babalara sesleniyorum; gelsinler, birlik olalım ve evlatlarımızı isteyelim. Dağdaki evlatlarını indirsinler. Gelsinler, korkmasınlar."

Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetine devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
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