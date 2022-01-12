Diyarbakır adliyesi önündeki kavgada 4 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da önceki gün adliye binası önünde çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklanırken 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde önceki gün öğle saatlerinde görülen arazi anlaşmazlığı davası sonrası adliye binası çıkışında taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi sonucunda 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen 16 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden Nedim K., Emrah K., Mehmet Salih K. ve Mehmet Emin İ. tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - DİYARBAKIR