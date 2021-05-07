Diyanet'ten Ramazan yayınları için günlük 35 bin liralık tekne kiralandığı iddiasına yanıt: Haberler gerçeği yansıtmıyor
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Diyanet'ten Ramazan yayınları için günlük 35 bin liralık tekne kiralandığı iddiasına yanıt: Haberler gerçeği yansıtmıyor

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet TV'nin Ramazan yayınları için günlük kirası 35 bin lira olan lüks bir gezinti teknesi kiraladığı yönünde medyada yer alan haberleri yalanladı. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunun yanlış yönlendirildiği belirtilen açıklamada, "İftarı Beklerken" adlı programın yayınlandığı mekanın, hayırsever bir vatandaşın sağladığı imkânla hazırlandığını ve söz konusu yere herhangi bir ödeme yapılmadığı ifade edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Diyanet TV'de yayınlanan 'İftarı Beklerken' isimli program hakkında medyada çıkan haberlere yönelik açıklamada şunlar kaydedildi:

"Diyanet TV'de canlı olarak yayınlanan 'İftarı Beklerken' adlı programla ilgili medyada çıkan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte kamuoyunu da yanlış yönlendirmektedir. 'İftarı Beklerken' adlı programımızın yayınlandığı mekan, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkânla hazırlanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya A.Ş tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır."

"35 BİN LİRA" İDDİASI

Medyada çıkan haberlerde Diyanet TV'nin Ramazan yayınları için bir ay boyunca günlük kirası 35 bin lira olan lüks bir gezinti teknesi kiraladığı iddia edilmişti.

Diyanet'ten Ramazan yayınları için günlük 35 bin liralık tekne kiralandığı iddiasına yanıt: Haberler gerçeği yansıtmıyor
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