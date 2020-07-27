Diyanet'ten Ali Erbaş hamlesi geldi. Tartışmalar üzerine Ali Erbaş'ın tartışma yaratan sözleri hutbeden çıkarıldı. Ayasofya'nın açılışlında elinde kılıçla hutbeye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ifadesinde geçen sözler tartışma yaratmıştı. Ali Erbaş'ın tepki çeken sözleri Diyanet'in internet sitesinde arşivlenen 24 Temmuz tarihli hutbe metninden çıkarıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Atatürk'ü hedef aldığı öne sürülen hutbesindeki ilgili kısım tartışmaya yol açmıştı. Gelişme üzerine hutbeden "Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" kısmı metinden çıkarıldı.

DİYANET'TEN ALİ ERBAŞ HAMLESİ GELDİ

Arşivlenen metinden çıkartılan bölüm şöyle;

Fatih Sultan Mehmed Han, gözbebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar.

ERBAŞ, ATATÜRK'Ü KASTETTİĞİ İDDİALARINI YALANLADI

Öte yandan Ali Erbaş, konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere verdiği yanıtta şu ifadeleri kullanmıştı: "Genel olarak vakfiyelerin sonu, vâkıfın bedduasıyla biter. 'Bu vakfımı kimler amacı dışında kullanırsa Allah'ın, meleklerin, peygamberlerin, tüm Müslümanların laneti onların üzerine olsun' şeklinde. Ben de hutbede buna atıfta bulundum. Sadece Ayasofya'yı değil tüm vakıf mallarını kastettim. Geçmişi değil, bundan sonrasını kastettim. 'Uğramıştır' demedim, 'Çiğnerse lanete uğrar' dedim."