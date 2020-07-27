Diyanet'ten Ali Erbaş hamlesi geldi. Tartışmalar üzerine Ali Erbaş'ın tartışma yaratan sözleri hutbeden çıkarıldı.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyanet'ten Ali Erbaş hamlesi geldi. Tartışmalar üzerine Ali Erbaş'ın tartışma yaratan sözleri hutbeden çıkarıldı.

Ayasofya'nın açılışlında elinde kılıçla hutbeye çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ifadesinde geçen sözler tartışma yaratmıştı. Ali Erbaş'ın tepki çeken sözleri Diyanet'in internet sitesinde arşivlenen 24 Temmuz tarihli hutbe metninden çıkarıldı.

Diyanet'ten Ali Erbaş hamlesi geldi. Tartışmalar üzerine Ali Erbaş'ın tartışma yaratan sözleri hutbeden çıkarıldı.
27.07.2020 14:57 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:01

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Atatürk'ü hedef aldığı öne sürülen hutbesindeki ilgili kısım tartışmaya yol açmıştı. Gelişme üzerine hutbeden "Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar" kısmı metinden çıkarıldı.

DİYANET'TEN ALİ ERBAŞ HAMLESİ GELDİ

Arşivlenen metinden çıkartılan bölüm şöyle;

Fatih Sultan Mehmed Han, gözbebeği olan bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda vakıf malı, dokunulmazdır, dokunanı yakar; vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar.

Diyanet'ten Ali Erbaş hamlesi geldi. Tartışmalar üzerine Ali Erbaş'ın tartışma yaratan sözleri hutbeden çıkarıldı.

ERBAŞ, ATATÜRK'Ü KASTETTİĞİ İDDİALARINI YALANLADI

Öte yandan Ali Erbaş, konuyla ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere verdiği yanıtta şu ifadeleri kullanmıştı: "Genel olarak vakfiyelerin sonu, vâkıfın bedduasıyla biter. 'Bu vakfımı kimler amacı dışında kullanırsa Allah'ın, meleklerin, peygamberlerin, tüm Müslümanların laneti onların üzerine olsun' şeklinde. Ben de hutbede buna atıfta bulundum. Sadece Ayasofya'yı değil tüm vakıf mallarını kastettim. Geçmişi değil, bundan sonrasını kastettim. 'Uğramıştır' demedim, 'Çiğnerse lanete uğrar' dedim."

İlgili Haberler

Ali Erbaş'ın tepki çeken sözleri, Diyanet'in internet sitesinden çıkartıldı
Ali Erbaş'ın tepki çeken sözleri, Diyanet'in internet sitesinden çıkartıldı
Ali Erbaş kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş nereli, kaç yaşında?
Ali Erbaş kimdir? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş nereli, kaç yaşında?
Ayasofya Camii'de kaç kişi cuma namazı kılacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da incelemelerde bulundu
Ayasofya Camii'de kaç kişi cuma namazı kılacak? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'da incelemelerde bulundu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktı? Hutbeye kılıçla çıkmak ne ifade ediyor?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktı? Hutbeye kılıçla çıkmak ne ifade ediyor?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesinin 'Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var' çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi Güncel
Bilim Kurulu üyesinin "Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var" çıkışı sunucuyu şaşkına çevirdi
Ali Erbaş'ın tepki çeken sözleri, Diyanet'in internet sitesinden çıkartıldı Güncel
Ali Erbaş'ın tepki çeken sözleri, Diyanet'in internet sitesinden çıkartıldı
Altın fiyatlarının rekor seviyelere gelmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi Ekonomi
Altın fiyatlarının rekor seviyelere gelmesi Trabzon hasır bileziğinin üretimini durma noktasına getirdi
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi Güncel
Ali Erbaş'ın sözlerinin yankıları sürerken İlber Ortaylı'dan Atatürk paylaşımı geldi
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu Magazin
Serel Yereli, iç çamaşırıyla poz vererek kadına şiddete karşı başlatılan akıma dahil oldu
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada Güncel
Rusya'da gölde boğulmak üzere olan iki kişiyi, 30 kişilik insan zinciriyle kurtardılar! O anlar kamerada
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın konuştu: Kocam bana iftira atıyor
Kocasını belediye başkanı ile aldattığı öne sürülen kadın konuştu: Kocam bana iftira atıyor
İspanyol bakan Ayasofya için 'Ortak ev' dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
İspanyol bakan Ayasofya için "Ortak ev" dedi, Çavuşoğlu düzeltti: Ayasofya camidir
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Derin sırt dekolteli tulumuyla alışverişe çıkan Zehra Çilingiroğlu, dikkatleri üzerine çekti
Arkadaşının 'Ye bir şey olmaz' dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Arkadaşının "Ye bir şey olmaz" dediği balon balığı, talihsiz adamı canından etti
Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi
Inter Miami, Falcao yazılı formaları satışa sundu! Taraftarlar, formalarla tesislere geldi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 'lanet' açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "lanet" açıklamasının ardından TSK'dan Atatürk paylaşımı
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 'Kedi gibi 9 canlısın' esprisi yapıyor
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi
Erzurumsporlu Osman Çelik, 3 farklı takımla Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi
Yürüyen merdiven çökünce içine düşen talihsiz kadın ölümden döndü
Yürüyen merdiven çökünce içine düşen talihsiz kadın ölümden döndü
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı
Trabzon'da vakalar artarken eğlence mekanında düzenlenen partide koronavirüs hiçe sayıldı
Son Dakika: YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni serbest bırakıldı
Son Dakika: YPG'nin elebaşlarından Salih Müslüm'ün yeğeni serbest bırakıldı
Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde
Son Dakika: Mersin'de 4 askerimizin şehit olduğu kazadan gelen ilk bilgiler teknik bir arıza yaşandığı yönünde
Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren başlayacak
Rusya ile uçuşlar karşılıklı olarak 1 Ağustos'tan itibaren başlayacak
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanladı
Hindistan'da maske takmayan keçi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
Hindistan'da maske takmayan keçi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzaladı
Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı
Zenit'li Branislav Ivanovic, şampiyonluk töreninde kupayı kırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Merve Boluğur Murat Dalkılıç Seyfi Dursunoğlu
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Yılmaz Vural Mehmet Topal Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Rusya Futbolcu Başakşehir
Şu an buradasınız: Diyanet'ten Ali Erbaş hamlesi geldi. Tartışmalar üzerine Ali Erbaş'ın tartışma yaratan sözleri hutbeden çıkarıldı. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 15:05:09. #1.14#
title