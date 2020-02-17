Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanlığı'ndan öğrencilere giysi yardımı

17.02.2020 12:21 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:21

Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanlığı ile Şeker Portakalı arkadaş grubu tarafından Pasinler İlçe Merkez Yatılı Erkek Kuran Kursunda yatılı okuyan ve hafızlık eğitimlerini alan öğrencilere giyim yardımında bulundular.



Diyanet-Sen Erzurum Şube Başkanı Mükremin Kındığılı ve yönetim kurulu üyeleri ile kendilerine Şeker Portakalı adlı arkadaş grubu oluşturan bir kaç yardımsever Pasinler'e çıkarma yaptı. Pasinler İlçe Merkez Yatılı Erkek Kuran Kursunda hafızlık eğitimi alan öğrencilere giyim yardımında bulundular.



Öte yandan Diyanet Sen İl Başkanı Mükremin Kındığılı, kuran kursunda hafızlık eğitimi alan öğrencileri sevindirirken, geçtiğimiz günlerde üç ayda hafızlığını bitiren Burak Ergül'e de hediyeler takdim eden Kındığılı, "Hafızlar bizim başımızın tacı hele de bu zorlu işi bu kadar sürede bitiren yavrumuzu tebrik eder başarılarının devamını dilerim" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA