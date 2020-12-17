Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, vatandaşlara 'duaya iştirak' daveti
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, vatandaşlara 'duaya iştirak' daveti

17.12.2020 14:42 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:47
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, vatandaşlara 'duaya iştirak' daveti

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vatandaşları, salgın hastalık ve doğal afetler için bu akşam yapacağı duaya katılmaya davet etti.

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, vatandaşları, salgın hastalık ve doğal afetler için bu akşam yapacağı duaya katılmaya davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın hastalık ve doğal afetler nedeniyle vefat eden kardeşlerimiz ve tedavileri devam eden tüm hastalarımız için bu akşam gerçekleştireceğimiz dualarımıza milletimizin her bir ferdini ekranları başında iştirak etmeye davet ediyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ

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