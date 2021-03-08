Diyanet İşleri Başkanı Erbaş korona oldu, tartışmalar alevlendi: Aşı oldu mu, olmadı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın korona testinin pozitif çıkması "Aşı oldu mu, olmadı mı?" tartışmalarını gündeme getirdi.

Sağlık Bakanlığı kaynakları, Bakan Fahrettin Koca'nın devlet büyükleri aşı yaptırarak topluma örnek olsun çağrısından sonra bazı kurum başkanları ve bürokratların da listeye alındığını söyledi. Ali Erbaş'ın da Diyanet İşleri Başkanı olarak aşı olabilecekler listesinde olduğu belirtiliyor.

BAKANLIK KAYNAKLARI: AŞI OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUZ

Sağlık Bakanlığı kaynakları "Ancak Ali Erbaş'ın aşı olabilecekler listesinde olup olmadığını, listede ise aşı olup, olmadığını bilmiyoruz. Ancak aşı sırası gelmeyen milletvekilleri olduğunu biliyoruz. Ama Erbaş'a aşı sırası geldi mi, gelmedi mi bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil" dedi.

AŞI OLANLARIN TESTİ DE POZİTİF ÇIKABİLİYOR MU?

Aşı olanların da koronavirüs testinin pozitif çıkabileceğini vurgulayan uzmanlar, "Aşı o kişi için etkili olmamış olabilir. Ya da hastalığı hafif şekilde atlatıyordur. Hasta olan kişi aşı olsa da olmasa da bulaştırıcıdır" diye konuştu.