Diyanet İşleri Başkanı Erbaş korona oldu, tartışmalar alevlendi: Aşı oldu mu, olmadı mı?
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş korona oldu, tartışmalar alevlendi: Aşı oldu mu, olmadı mı?

08.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:01

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın korona testinin pozitif çıkması "Aşı oldu mu, olmadı mı?" tartışmalarını gündeme getirdi.

Sağlık Bakanlığı kaynakları, Bakan Fahrettin Koca'nın devlet büyükleri aşı yaptırarak topluma örnek olsun çağrısından sonra bazı kurum başkanları ve bürokratların da listeye alındığını söyledi. Ali Erbaş'ın da Diyanet İşleri Başkanı olarak aşı olabilecekler listesinde olduğu belirtiliyor.

BAKANLIK KAYNAKLARI: AŞI OLUP OLMADIĞINI BİLMİYORUZ

Sağlık Bakanlığı kaynakları "Ancak Ali Erbaş'ın aşı olabilecekler listesinde olup olmadığını, listede ise aşı olup, olmadığını bilmiyoruz. Ancak aşı sırası gelmeyen milletvekilleri olduğunu biliyoruz. Ama Erbaş'a aşı sırası geldi mi, gelmedi mi bu konuda net bir şey söylemek mümkün değil" dedi.

AŞI OLANLARIN TESTİ DE POZİTİF ÇIKABİLİYOR MU?

Aşı olanların da koronavirüs testinin pozitif çıkabileceğini vurgulayan uzmanlar, "Aşı o kişi için etkili olmamış olabilir. Ya da hastalığı hafif şekilde atlatıyordur. Hasta olan kişi aşı olsa da olmasa da bulaştırıcıdır" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş korona oldu, tartışmalar alevlendi: Aşı oldu mu, olmadı mı?
Haber Yorumları (22)
DIYANET: Maalesef bu sahsiyettin hristiyanlugi anlatan kitabı varr
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HE: Geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin tüm hastalara da. Merak ettim, devletin üst düzey bir kurumu olan ve bu işlerle ilgilenen sağlık bakanlığı, diğer bir üst düzey kurum olan diyanet işleri başkanının, listede olup olmadığını bilmiyorsa, kim belirliyor bunları?
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SUSKUN: TEZ VAKİT GEBERİR AMİN
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