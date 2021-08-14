Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Toplumsal barışa ve kardeşliğimize kastedenlere karşı bizler hep birlikte fitneye, fesada ve tefrikaya fırsat vermeden birliğimizi, beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı