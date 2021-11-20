Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Temel'in cenaze namazına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Temel'in cenaze namazına katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Tecvid Çalıştayı'na katılmak üzere geldiği Bingöl'de vefat eden Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Nihat Temel için kılınan cenaze namazında saf tuttu.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Tecvit Çalıştayı nedeniyle Bingöl'deydi. Kur'an-ı Kerim'i usulüne uygun daha güzel nasıl okuyabiliriz, geniş kitlelere düzgün okunmasını nasıl yayabiliriz sorusunu amaç edinen güzel bir çalışmaydı. Orada bulundu. " dedi.

Başkan Erbaş, Bingöl'de kanaat önderleriyle yaptıkları toplantıda Prof. Dr. Temel'in, Asr Suresi'ni okuduğunu belirterek, "Kur'an-ı Kerim'e gönül veren, bütün ömrünü Kur'an-ı Kerim hizmetinde tüketen ve son nefesini de bu şekilde veren, cuma sabahı ezanlar okunurken vefat eden bir hocamız. " ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Temel'in yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Prof. Dr. Nihat Temel'in cenazesi kılınan namazın ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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