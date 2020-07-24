Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı

Ayasofya'daki ilk namazda hutbe okumaya kılıçla çıkan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

24.07.2020 16:26 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:38

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk hutbeyi okudu. Kılıç geleneğiyle hutbeyi okuyan Erbaş, Ayasofya çıkışında gazetecilere gerekçesini anlattı.

"FETHİN SEMBOLÜ OLAN CAMİLERDE BU BİR GELENEKTİR"

Hutbeye kılıçla çıkmasını değerlendiren Erbaş, "Fethin sembolü olan camilerde bu bir gelenektir. 481 yıl kesintiye uğramadan kılıçla çıkılmıştır. Bu geleneği bundan sonra da devam ettireceğiz inşallah" diye konuştu.

Erbaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Cenabı Hak milletimize ve İslam alemine hayırlı eylesin, cemaatini bol eylesin, içerisinde imamlarımızın müezzinlerimizin güzel hizmetler yapmasını, insanlığı doğru dini bilgi ile doyurma noktasında, güzel tilavetlerle gönüllerini coşturma noktasında en güzel hizmetleri nasip eylesin. Ayasofya fethin sembolüdür.

MEDRESE SİNYALİ

Fethin sembolü olan camimizde İnşallah nice insanlar ibadetlerini yaparlar ve dini bilgilerini öğrenirler. Her köşede bir cami dersi yapar geçmişteki Ayasofya medresesinin fonksiyonunu icra eder hale getirmeye çalışacağız İnşallah. Camiler aynı zamana bir mekteptir. Peygamber efendimizin camilerde nasıl sahabeyi yetiştirmesi mümkün olduysa, biz de gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hutbeye neden kılıçla çıktığını anlattı
Haber Yorumları (4)
ABUZER: Aslan reis-i Cumhur
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MURAT KARAMURAT: Ikinci gunde adam bulamazsiniz ayni camlica camii doner..gosteris belli sure sonra unut gitsin politikasi..akp ..
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BETERBÖCEK: HİRİSTİYANLARYAHUDİLERBETEROLURLARİNŞAALAH
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