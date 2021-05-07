Diyanet'in Ramazan yayınları için günlük 35 bin liralık tekne kiraladığı iddiası

Basında çıkan haberlerde Diyanet TV'nin Ramazan yayınları için bir ay boyunca günlük kirası 35 bin lira olan lüks bir gezinti teknesi kiraladığı iddia edilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, programın yayınlandığı mekanın, hayırsever bir vatandaşın sağladığı imkânla hazırlandığı ve söz konusu yere herhangi bir ödeme yapılmadığı ifade edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet TV'nin Ramazan yayınları için günlük kirası 35 bin lira olan lüks bir gezinti teknesi kiraladığı yönünde medyada yer alan haberleri yalanladı.

''HAYIRSEVER BİR VATANDAŞ SAĞLADI''

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada mekanının bir hayırsever tarafından sağlandığı belirtilirken, iddialara yönelik olarak şu ifadelere yere verildi:

''HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILMADI''

"Diyanet TV'de canlı olarak yayınlanan 'İftarı Beklerken' adlı programla ilgili medyada çıkan haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte kamuoyunu da yanlış yönlendirmektedir. 'İftarı Beklerken' adlı programımızın yayınlandığı mekan, hayırsever bir vatandaşımızın sağladığı imkânla hazırlanmış olup Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıf Medya A.Ş tarafından söz konusu yere herhangi bir ödeme de yapılmamıştır."