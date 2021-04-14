Diyanet Fetva hattı! Diyanet Alo fetva hattı numarası!

Dini sorularınızı Diyanet fetva hattına sorabilirsiniz. Alo 190'ı arayarak Diyanet fetva hattına bağlanabilir ve dini sorularınızı iletebilirsiniz. Peki Diyanet Fetva hattına soru sormak ücretsiz mi? Fetva hattına bağlanmadan yazı ile soru sorabilir miyiz? Diyanet fetva hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Diyanet fetva hattı numarası merak ediliyor. Peki Diyanet fetva hattına nasıl bağlanılır? Diyanet fetva hattı numarası kaçtır? Ücretsiz mi aranıyor? Diyanet'e dini sorular nasıl sorulur?

DİYANET FETVA HATTI!

Dini sorularınızı 190 numarasını arayarak Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bulunan il müftülüklerine iletebilirsiniz. Dini sorularınıza en doğru cevabı Alo Fetva hattından alabilirsiniz.

Dini sorularınızı il müftülükleri bünyesinde hizmet sunan 190 Dini Soruları Cevaplandırma Hattına iletebilirsiniz. Ayrıca diyanet.gov.tr sitesine üye olarak veya e-devlet üzerinden Din İşleri Yüksek Kuruluna dini sorularınızı sorabilirsiniz

TDK'YA GÖRE FETVA NEDİR?

Türk Dil Kurumu'na göre dilimize Arapça (fetva) kelimesinden geçen fetva "İslam hukuku ile ilgili bir sorunun dinî hukuk kurallarına göre çözümünü açıklayan, şeyhülislam veya müftü tarafından verilebilen belge." anlamına gelmektedir.