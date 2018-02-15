Diyalize Girmekten 11 Yıl Sonra Kurtuldu

Böbrek yetmezliği nedeniyle 11 yıl boyunca haftada 3 gün 4'er saat diyalize giren 37 yaşındaki Hasan Bozkurt, doğum gününde yapılan başarılı bir nakille diyalize girmekten kurtuldu.

Türkoğlu ilçesinde yaşayan böbrek hastası evli ve 3 çocuk babası Bozkurt, 11 yıl önce böbrek nakli için başvuruda bulundu, yaklaşık 2 yıl önce de İl Sağlık Müdürlüğünce kadavra listesine eklendi.

Yıllarca uygun donör bulunamadığı için böbrek nakli yapılamayan Bozkurt, 11 Şubat'ta Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden gelen haberle sevindi. Bozkurt, Gaziantep'te beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan kendisine uygun olabileceği değerlendirilen böbrek bulunduğu haberini aldı.

Hastanede yapılan tetkikler sonucu kadavradan alınan böbreğin nakle uygun olduğunun tespiti üzerine Bozkurt, böbrek hastalığının 11. yılına girdiği doğum gününde ameliyata alındı.

KSÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Nakil Merkezi Başkanı Prof. Dr. İlhami Taner Kale başkanlığındaki Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Yüzbaşıoğlu'nun da katıldığı ekip tarafından gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla böbrek nakli yapılan Bozkurt, yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, operasyonla hayata yeniden başladığını söyledi.

11 yıl boyunca haftada 3 gün 4'er saat diyalize girdiğini belirten Bozkurt, bunun çok zor bir durum olduğunu belirterek, umudunun bittiği anda doğum gününde gelen bir telefonla hayata tutunma sevinci yaşadığını ifade etti.

Herkesi organ bağışına davet eden Bozkurt, "Umudumuz yoktu. Bir telefonla hastaneye geldik. Hocalarımızın başarılı operasyonuyla nakil olduk. Hayatımız daha güzel olacak. 11 yıldır nakil bekliyorduk. Diyalize bağlı olarak yaşamaya çalışıyorduk. Nakil olunca anadan doğmuş gibi oldum, anlatılmaz büyük bir duygu. Bundan sonra hayata yeniden doğmuş devam edeceğiz." diye konuştu.

Prof. Dr. Yüzbaşıoğlu ise başarılı bir ameliyatla hastanın yeniden yaşama tutunduğunu söyledi.

İlerleyen zamanlarda karaciğer naklinin de Kahramanmaraş'ta yapılabilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Yüzbaşıoğlu, Bozkurt'a yaşamında başarılar diledi.

Hastayı ziyaret eden Kahramanmaraş Böbrek ve Diyaliz Hastaları Derneği (KABÖDER) Başkanı Hanifi Çöplü de organ nakli bekleyen hastaların KSÜ'deki organ nakil merkezine gelip, ulusal bekleme listelerine kayıt olmasının önem teşkil ettiğini söyledi.

Çöplü, her 6 ayda bir kan vermesi gerektiği için hastaların iletişim bilgilerini güncel tutmasını istedi.