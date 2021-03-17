Diyadin'de altın rezervi için ilk adım atıldı
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Diyadin'de altın rezervi için ilk adım atıldı

17.03.2021 12:06 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:11
Diyadin'de altın rezervi için ilk adım atıldı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan altın rezervi sonrası Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal ilçeye gelerek tesisin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan altın rezervi sonrası Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal ilçeye gelerek tesisin kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara Köyü'nde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri tarafından bulunan altın rezervini çıkarma çalışmalarında ilk somut adım atıldı. Ağrı Valisi Dr. Osman Varol Başkanlığında Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Alper Balcı ile Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal, tesisin kurulacağı alanda gerekli incelemeleri yaptılar. Balcı ve Öcal, inceleme sonrası Mollakara Köyü sakinleriyle de bir araya gelerek bölgede kurulacak tesis hakkında köy halkıyla bilgi alışverişinde bulundular.

'Diyadin ilçemize yatırım kararının alınmasını çok önemli bir adım olarak görüyoruz'

Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal'ın Diyadin'e gelerek incelemelerde bulunmasını büyük bir adım olarak gördüğünü belirten Diyadin Kaymakamı Alper Balcı konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Ağrı Valimiz Sayın Dr. Osman Varol'un talimatlarıyla bugün Mollakara Köyü'ne giderek Koza Altın İşletmeleri Müdürü Kemal Öcal Beyle birlikte tesisin kurulacağı alanda incelemelerde bulunduk. Daha sonrasında köy sakinleriyle de bir araya gelerek tesisin kurulmasıyla ilgili bir toplantı gerçekleştirdik. Diyadin ilçemize yatırım kararının alınmasını çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Alınan yatırım kararıyla birlikte tesisin temel atma işlemleri de Ramazan Bayramı sonrası gerçekleştirilecek. Allah'ın izniyle tesisin kurulmasıyla birlikte bin kişiye iş imkanı doğacak. Biz de bu noktada işe ihtiyacı olan vatandaşlarımızı burada işe alarak çalışmalarını sağlayacağız." - AĞRI

Diyadin'de altın rezervi için ilk adım atıldı
Diyadin'de altın rezervi için ilk adım atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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