Divriği'de Mehmetçik İçin Kan Bağışı Kampanyası

Sivas'ın Divriği ilçesinde Mehmetçiğe destek olmak amacıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla Divriği'de İlçe Kaymakamı Tolga Özdemir ve Belediye Başkanı Hakan Gök'ün öncülüğünde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Çarşı merkezine kurulan gezici kan bağış aracına gelerek Afrin'de terörle mücadele eden Mehmetçikler için protokol üyeleri kan bağışında bulundu.

İlçe Kaymakamı Tolga Özdemir ilçe halkının konu ile ilgili duyarlılığının çok fazla olduğunu ve sürekli kaymakamlığa gelen vatandaşların bölgede kahramanca görev yapan askerler için destekte bulunmak istediğini söyledi. Özdemir,"Bizler vatandaşları kan bağışı yapmaları için bu noktaya yönlendiriyoruz. Buraya geldiğimizde gördük ki halkımız kan bağışına yoğun bir ilgi göstermişlerdir. Bugün Türkiye'nin tek vücut olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır. Askerimiz için ne yapsak azdır Allah askerimize kaza bela vermesin fakat kan sürekli bir ihtiyaçtır bizlerde bu bilinçle böyle bir destek yaptık." dedi. - SİVAS