Disney+'ta Yayınlanacak Marvel Dizileri, Filmleri de Etkileyecek

Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) geleceğine dair şu an için çok fazla şey bilinmiyor ancak Disney'in Marvel ile ilgili gelecek planları her neyse bunun büyük bir bölümünü Disney+'ın kapsadığı kesin. Kevin Feige, Mashable'a verdiği röportajda MCU ile yayın platformu arasında bağlantı olacağını söyledi ve bunun daha önce yapılmadığını dile getirdi.

Marvel, daha önce filmlerin ve dizilerin birbirine bağlı olacağını söylemişti. Bunun pazarlamasının yapıldığı ilk dizilerden bir tanesi Agents of S.H.I.E.L.D olmuştu ancak dizi ve film arasındaki etkileşim tek yönlü oldu. Filmler, dizileri etkilerken dizilerin filmlere herhangi bir etkisi gözlemlenmedi.

Disney+ ile birlikte bu durum değişecek ve diziler de filmleri etkileyecek ki hâlihazırda Marvel Sinematik Evreni'nde yer almış olan Loki, Scarlet Witch, Vision, Falcon ve Winter Soldier'ın Disney+'ta yayınlanacak olan dizileri üzerine çalışılıyor.

Feige de platformda yer alacak olan dizilerin sadece karakterin derinine inmesini değil aynı zamanda karakterde beklenmedik değişimler yaratmasını da umut ettiğini söylüyor. Verilen bu sözlerin ve vaatlerin gerçeğe dönüşüp dönüşmediğini ancak Disney+ dizileri başladıktan sonra görebileceğiz.