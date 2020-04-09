Disney+ Abone Sayısı 50 Milyonu Geçti
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Hindistan, Avrupa, Teknoloji

Disney+ Abone Sayısı 50 Milyonu Geçti

Disney+ Kasım 2019'da film ve dizi severler ile buluşmuştu. Akış platformu beş ay gibi kısa bir sürede 50 milyon aboneyi geçti. Türkiye'de henüz hizmet vermeyen platform, sadece Hindistan'dan 8 milyon abone toplamayı başardı.

09.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:51
Disney+ Abone Sayısı 50 Milyonu Geçti

Disney+ Kasım 2019'da film ve dizi severler ile buluşmuştu. Akış platformu beş ay gibi kısa bir sürede 50 milyon aboneyi geçti. Türkiye'de henüz hizmet vermeyen platform, sadece Hindistan'dan 8 milyon abone toplamayı başardı.

Video akış platformu Disney+, geçtiğimiz ay Batı Avrupa'ya açılmış, sonrasında yerel popüler akış hizmeti Hotstar ile işe birliğine giderek Hindistan'da da hizmet vermeye başlamıştı. Hindistan'daki Disney Plus kullanıcı sayısının 8 milyon olduğu açıklandı ancak abone sayısı yüksek olmasına karşın Disney'in bu ülkeden kazancı diğer pazarlara kıyasla düşük. Hindistan'da en yüksek paket için yıllık abonelik fiyatı 20 dolar bile değil. Avrupa ile karşılaştıracak olursak, Avrupa'daki kullanıcıların 60 euro ödemesi gerekiyor. Amerika'daki aboneler yıllık 70 dolar ödeyerek hizmet alabiliyor.

Disney+ kütüphanesinde Disney, Pixar, Marvel, Star Wars serisi ve Nat Geo'dan film ve dizilerin yanı sıra Simpsonlar dizisinin 30'dan fazla bölümü bulunuyor.

Walt Disney'in üst düzey yöneticilerinden Keving Mayer, Disney+'ın abone sayısını 2020 yılı boyunca artırmaya devam edeceğini ve daha fazla Batı Avrupa ülkesinde, Japonya ve Latin Amerika'da kullanılabilir olacağını söyledi.

Kaynak: Tamindir

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