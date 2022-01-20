DİSK, sağlık çalışanlarının haklarının iyileştirilmesini talep etti - Haberler
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DİSK, sağlık çalışanlarının haklarının iyileştirilmesini talep etti

DİSK, sağlık çalışanlarının haklarının iyileştirilmesini talep etti
AA / Hikmet Faruk Başer - Haberler | Güncel

DİSK'e bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), sağlık çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

DİSK'e bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), sağlık çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki basın açıklamasında, bugün sağlık çalışanlarının yeni bir mücadele süreci başlattığını söyledi.

Taleplerinin Türkiye'nin dört bir yanındaki hastanelerde eş zamanlı duyurulduğunu belirten Çerkezoğlu, "Pandemide canla başla çalıştık. Herkes evde otururken bizler sağlığımızı tehlikeye atmak pahasına belki günlerce çoluğumuzu çocuğumuzu görmeden, evimize bile gitmeden çalışırken, bu hastanelerde bu sağlık hizmetinin bir parçası olarak 'Yok sayılmayı kabul etmiyoruz.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, sağlık çalışanları için 5 temel madde talepleri için imza kampanyası başlattıklarını dile getirerek, "Biz biliyoruz ki bu mücadele sürecinde, birlikte hizmet ürettiğimiz diğer tüm sağlık emekçileri ve sağlık örgütleri başta olmak üzere tüm Türkiye toplumu, halkımız, pandemi sürecinde canla başla mücadele eden sağlık işçilerinin yanında olacak." diye konuştu.

Çeşitli sloganlar atan gruptakiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

DİSK, sağlık çalışanlarının haklarının iyileştirilmesini talep etti

DİSK, sağlık çalışanlarının haklarının iyileştirilmesini talep etti

AA / Hikmet Faruk Başer - Son Dakika Haberleri

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Sağlık İşçileri Sendikası, Devrimci, Türkiye, Güncel, Haber

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