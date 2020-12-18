Dışişleri'nden, Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli personelin tutuklanmasına kınama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dışişleri'nden, Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli personelin tutuklanmasına kınama

18.12.2020 15:45 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:49
Dışişleri'nden, Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli personelin tutuklanmasına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli sözleşmeli sekreter Sebahattin Bayram'ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli sözleşmeli sekreter Sebahattin Bayram'ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli Sebahattin Bayram'ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının kınandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Yunan vatandaşı personelimizin tutuklanmasına giden süreçte Yunanistan tarafından, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi Hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yeralan özgürlük ve güvenlik hakkı ile özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir. Yunan medyası tarafından olaya ilişkin yapılan ve suçsuzluk karinesi ihlal edilerek adı geçen personelimiz ve ailesi ile Yunanistan'daki temsilciliklerimizi ve çalışanlarını hedef haline getiren yayınlar da kaygıyla karşılanmaktadır. Türkiye ile ilişkilerde gerginliği arttırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır."

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, -

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Caner Cindoruk
Spor Ersun Yanal Kylian Mbappe Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Türk Adana Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri'nden, Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli personelin tutuklanmasına kınama | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 15:49:36. #1.14#
title