Dışişleri'nden, Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli personelin tutuklanmasına kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli sözleşmeli sekreter Sebahattin Bayram'ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli Sebahattin Bayram'ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının kınandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Yunan vatandaşı personelimizin tutuklanmasına giden süreçte Yunanistan tarafından, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi Hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yeralan özgürlük ve güvenlik hakkı ile özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir. Yunan medyası tarafından olaya ilişkin yapılan ve suçsuzluk karinesi ihlal edilerek adı geçen personelimiz ve ailesi ile Yunanistan'daki temsilciliklerimizi ve çalışanlarını hedef haline getiren yayınlar da kaygıyla karşılanmaktadır. Türkiye ile ilişkilerde gerginliği arttırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır."

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman UNUTMAZ