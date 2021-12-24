Dışişleri Eski Bakanı Hikmet Çetin, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığını Ziyaret Etti

TBMM Eski Başkanı ve Dışişleri Eski Bakanı Sayın Hikmet Çetin, Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek'i ziyaret ederek Üniversitemizdeki gelişmeler ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

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