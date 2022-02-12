Dışişleri Bakanlığı: "Vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye...
AA, Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı: "Vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir"
Dışişleri Bakanlığı : "Vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir"
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel