Dışişleri Bakanlığı: "Vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye... - Haberler
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Dışişleri Bakanlığı: "Vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye...

AA, Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
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Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: "Vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir"

Dışişleri Bakanlığı : "Vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir"

AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Güncel, Haberler

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