Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Moskova' açıklaması
Haberler » Politika » Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Moskova' açıklaması - Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Moskova' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki (karma) heyetimiz bugün Moskova'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi" açıklamasını yaptı.

17.02.2020 18:55 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:55
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Moskova' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki (karma) heyetimiz bugün 'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi" açıklamasını yaptı.

Sözcüsü Hami Aksoy, Moskova'ya giden Türk heyeti hakkında yazılı açıklama yaptı. Sözcü Aksoy, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığındaki (karma) heyetin bugün Moskova'da mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini belirterek, "İdlib'deki son durum ele alındı.Heyetimiz, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurguladı. İdlip'de Soçi kapsamında varılan mutabakatların tam olarak uygulanması ve ihlallerin önlenmesi amacıyla alınabilecek önlemler istişare edildi. Görüşmelere yarın sabah kaldığı yerden devam edilecek" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler