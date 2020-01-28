Dışişleri Bakanlığı'ndan Başkonsolos Arıkan'ın katilinin salıverilmemesi çağrısı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) makamlarına, Başkonsolos Kemal Arıkan’ın katili Hampig Sasunyan’ın salıverilmemesi çağrısında bulundu.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) makamlarına, Başkonsolos Kemal Arıkan'ın katili Hampig Sasunyan'ın salıverilmemesi çağrısında bulundu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ermeni teröristlerce 28 Ocak 1982'de ABD'de şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ın saygı ve rahmetle anıldığı" belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle