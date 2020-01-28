Dışişleri Bakanlığı'ndan Başkonsolos Arıkan'ın katilinin salıverilmemesi çağrısı
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Başkonsolos Arıkan'ın katilinin salıverilmemesi çağrısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) makamlarına, Başkonsolos Kemal Arıkan’ın katili Hampig Sasunyan’ın salıverilmemesi çağrısında bulundu.

28.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:16
Dışişleri Bakanlığı'ndan Başkonsolos Arıkan'ın katilinin salıverilmemesi çağrısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, (ABD) makamlarına, 'ın katili Hampig Sasunyan'ın salıverilmemesi çağrısında bulundu.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ermeni teröristlerce 28 Ocak 1982'de ABD'de şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Arıkan'ın saygı ve rahmetle anıldığı" belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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