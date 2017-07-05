Dışişleri Bakanlığı 2 Yaşındaki Bebeği Öldüren Ermenistan'ı Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın Fuzuli rayonunda yer alan Alhanlı köyünün Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından top ateşine tutularak, köy sakinlerinden 50 yaşında bir kadın ile 2 yaşındaki torununun hayatlarını kaybetmelerini kınadı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "4 Temmuz günü saat 20.40 sularında Azerbaycan'ın Fuzuli rayonunda yer alan Alhanlı köyünün Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından top ateşine tutulmasını ve bunun sonucunda köy sakinlerinden 50 yaşında bir kadın ile 2 yaşındaki torununun hayatlarını kaybetmelerini şiddetle kınıyoruz. Bu hain saldırıda hayatlarını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı, top ateşi sonucu yaralanan bir diğer Azerbaycanlı kardeşimize acil şifalar diliyoruz" denildi.



Bu menfur olayın Azerbaycan'ın topraklarının beşte birini işgal altında tutmakta olan Ermenistan'ın sınır bölgelerinde ağır silahlarla giriştiği provokasyonların uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı bir biçimde sivilleri, özellikle kadın ve çocukları da hedef aldığını tüm açıklığıyla gösterdiği vurgulanarak, "Ermenistan'ın bilinçli olarak sistematik bir şekilde yürüttüğü bu şiddet politikasının Yukarı Karabağ ihtilafının barışçıl yollarla çözümünün önündeki en büyük engel olduğunun uluslararası toplum tarafından anlaşılması ve Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için gerekli baskının yapılması gerekmektedir. Türkiye, Yukarı Karabağ ihtilafının çözümü için oluşturulan AGİT Minsk Grubu'nun bir üyesi olarak ihtilafa Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeyi sürdürecektir" ifadesi kullanıldı. - ANKARA