Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yargıtay Başkanı Cirit'i ziyaret etti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in görüşmesinden görüntü ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'i ziyaret etti.