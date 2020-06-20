Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Selim Ekmekçioğlu'nun eşi Şeyda Ekmekçioğlu ile telefonla görüştü
Tekneyle dünya turu yaparken Eritre'de gözaltına alınan ve yaklaşık 3 aydır bu ülkede alıkonulan 3 Türk denizcinin serbest bırakılması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Şeyda Ekmekçioğlutelefon görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tekneyle dünya turu yaparken...
20.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:13
Tekneyle dünya turu yaparken Eritre'de gözaltına alınan ve yaklaşık 3 aydır bu ülkede alıkonulan 3 Türk denizcinin serbest bırakılması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Şeyda Ekmekçioğlutelefon görüşmesi ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tekneyle dünya turu yaparken Eritre'de gözaltına alınan ve yaklaşık 3 aydır bu ülkede alıkonulan 3 Türk denizci Türkiye'nin girişimleriyle serbest bırakılan Selim Ekmekçioğlu'nun eşi Şeyda Ekmekçioğlu ile telefonla görüştü.
Kaynak: AA