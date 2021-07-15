Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da 15 Temmuz anma programına katıldı
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da 15 Temmuz anma programına katıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ın konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TAŞKENT (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taşkent'teki Türk Büyükelçiliği'nde düzenlenen 15 Temmuz anma programına katıldı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ın konuşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TAŞKENT (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taşkent'teki Türk Büyükelçiliği'nde düzenlenen 15 Temmuz anma programına katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da 15 Temmuz anma programına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da 15 Temmuz anma programına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da 15 Temmuz anma programına katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da 15 Temmuz anma programına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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