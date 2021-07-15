Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan'da 15 Temmuz anma programına katıldı
Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ın konuşması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TAŞKENT (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taşkent'teki Türk Büyükelçiliği'nde düzenlenen 15 Temmuz anma programına katıldı.
Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ın konuşması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması TAŞKENT (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taşkent'teki Türk Büyükelçiliği'nde düzenlenen 15 Temmuz anma programına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı