Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Güvenli Bölge'de YPG'li terörist görürsek yok ederiz

29.10.2019 23:35

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cenevre'de gerçekleştirdiği Üçlü Zirve'nin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının başlamasının, ileriye doğru büyük bir adım olduğunu söyledi.

"RUS ORTAKLARIMIZA İNANIYORUZ ANCAK TERÖRİSTLERE GÜVENMİYORUZ"

Bugün itibarıyla Rusya'nın YPG'li teröristlerin çekildiğini bildirdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Rus ortaklarımıza inanıyoruz ancak teröristlere güvenemeyiz." dedi.

"GÜVENLİ BÖLGEDE TERÖRİST GÖRÜRSEK YOK EDERİZ"

Çavuşoğlu, "Suriye'de güvenli bölgede YPG/PKK'lı terörist görürsek onları yok etmekte tereddüt etmeyiz." diye konuştu.

Suriye'de DEAŞ ile mücadele bahanesiyle bir diğer terör örgütü YPG'ye silah ve mühimmat desteği sağlayan ABD'yi de eleştiren Çavuşoğlu, "YPG'yle birlikte hareket etmek ABD'nin en büyük hatasıydı." dedi.

34 BİN YPG'Lİ TERÖRİST BÖLGEDEN ÇEKİLDİ

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Yöneticisi Yuriy Borenkov yaptığı açıklamada, "29 Ekim saat 18:00 itibarıyla 34 bin kişiden oluşan 68 YPG birliği ile 3 binden fazla silah ve askeri teçhizat, Türk Silahlı Kuvvetleri ile temas hattından 30 kilometre uzağa çekilmiştir" dedi.