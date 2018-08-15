Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İtalya'ya Taziye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi'ye, Cenova kentinde Morandi Köprüsü'nün bir kısmının çökmesi nedeniyle hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Milanesi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Çavuşoğlu, Milanesi'ye Cenova'da çöken köprüde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Çavuşoğlu, ayrıca Türkiye ekonomisine saldırı sonrası verilen destek ve dayanışma için Milanesi'ye teşekkür etti.

İtalya'nın Cenova kentinde, dün A10 otoyolundaki Morandi Köprüsü'nün bir kısmı çökmüştü. Alışveriş merkezleri, fabrikalar, yerleşim yerleri, Cenova-Milano tren hattı ve Polcevera Nehri'nin üzerinden geçen köprüde yaşanan çökme sonucunda 39 kişi hayatını kaybetmişti.