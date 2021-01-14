Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cinnah Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cinnah Anıt Mezarı'nı ziyaret etti

14.01.2021 13:19 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:26

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması Anıt mezara tören eşliğinde gidilmesi Çelenk bırakılması Anıt mezar başında dua okunması Çavuşoğlu'nun anı defterini imzalaması Anıt mezardan ayrılış KARAÇİ - Resmi temasları kapsamında Pakistan'ın Karaçi şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt...

Bakan Çavuşoğlu'nun gelişi ve karşılanması

Anıt mezara tören eşliğinde gidilmesi

Çelenk bırakılması

Anıt mezar başında dua okunması

Çavuşoğlu'nun anı defterini imzalaması

Anıt mezardan ayrılış KARAÇİ - Resmi temasları kapsamında Pakistan'ın Karaçi şehrinde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cinnah Anıt Mezarı'nı (Mezar-ı Kaid) ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cinnah Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cinnah Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cinnah Anıt Mezarı'nı ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cinnah Anıt Mezarı'nı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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