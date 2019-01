Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Ünye bundan sonra her alanda kabuğunu kırarak, potansiyeline yakışan gelişmeleri yaşayacak." dedi.

Kıran, AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı ve parti yönetimiyle birlikte Ünye Belediye Başkan Vekili Mehmet Yaşar Sezgül'ü makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ordu'ya yaptığı ziyarete işaret eden Kıran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Ünyeli hemşehrilerimize selamını iletmek istiyorum. Ordu'dan büyük bir memnuniyetle ayrıldı. Ordu, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla karşıladı." ifadelerini kullandı.

Ünye'nin yeni dönemde hak ettiği hizmetlere kavuşacağını ifade eden Kıran, şunları söyledi:

"AK Parti Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı ile birlikte seçim kampanyasına Ünye Belediyesi ziyareti ile başlamak ayrı bir anlam ifade ediyor. Hüseyin Tavlı, geçmişten bugüne, gerek İl Genel Meclis Üyeliği, gerekse partimizin her kademesinde yaptığı hizmetlerle kendini ispatlamıştır. Şimdi ise Ünye Belediye Başkan adaylığı ve akabinde 31 Mart itibarıyla da Ünye Belediye Başkanlığı ile hizmetlerini tescilleyecek. Yaşanan bu dayanışma ve birliktelik ortamı seçim sonuçlarını şimdiden ortaya koymuş oluyor. Ben kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Ünye bundan sonra her alanda kabuğunu kırarak, potansiyeline yakışan gelişmeleri yaşayacak. Bizler de her zaman elimizden geldiğince bu birlikteliğin sonucu olarak Ünye'mizin arkasında durmaya devam edeceğiz."

Ünye Belediye Başkan Vekili Sezgül de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kıran'a teşekkür etti.

Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı ise adaylığının kendisine tevdi edilmesinden gurur duyduğunu, kucaklayıcı bir hizmet anlayışıyla hareket edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA