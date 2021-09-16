Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Avrupa Hareketlilik Haftası açılış programına katıldı
Mamak Belediye Başkanı Sayın Murat Köse'nin ev sahipliğinde 16 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası açılış programında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı tarafından açılış konuşması yapıldı.
Mamak Belediye Başkanı Sayın Murat Köse'nin ev sahipliğinde 16 Eylül 2021 tarihinde düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası açılış programında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı tarafından açılış konuşması yapıldı.
Avrupa Hareketlilik Haftası 2021 yılı teması "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olarak belirlenmiştir.
Programda Yeşil Gündem, yerel yönetimlere sağlanan destekler ile "Türkiye-AB Şehir Eşleştirme" Projesi konuları üzerine görüşler sunuldu.
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